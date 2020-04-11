Kerkük'te sivil araca bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Kerkük'te sivil araca bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Irak'ın Kerkük kentinde sivil bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Irak'ın Kerkük kentinde sivil bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Askeri semtinde bir sivil aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.
Saldırıda araçta bulunan bir subayın öldüğünü ve sürücüsünün ağır yaralandığını aktaran Kamil, olayı üstlenen olmadığını ifade etti.
Kamil, bombanın araca kim ya da kimler tarafından yerleştirildiğinin araştırıldığını ve kent merkezinde yeni önlemler alındığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:58 Kaynak: AA
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