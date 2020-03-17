Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı - Son Dakika
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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün uzatıldığı belirtildi.

Dün 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağının 7 gün süresince 24 saat için geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.

Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 124 olduğu açıklanmıştı.

Koronavirüs, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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