Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün uzatıldığı belirtildi.

Dün 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağının 7 gün süresince 24 saat için geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.

Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 124 olduğu açıklanmıştı.