Son Dakika › Güncel › Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası - Son Dakika
Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası
37 dakika önce
Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 211 kişiye para cezası verildi.
Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 211 kişiye para cezası verildi.
Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası ve tutuklama talimatı verildiği bildirildi.
Kentte evinin dışına çıkarak, yasağı ihlal eden 211 kişiye para cezası kesildi.
Cezanın yaklaşık 90 dolar olduğunun belirtildiği açıklamada, ihlali tekrar edenlerin ise tutuklanacağı ifade edildi.
Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 16 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:48 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı