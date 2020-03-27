Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 211 kişiye para cezası verildi.

Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası ve tutuklama talimatı verildiği bildirildi.

Kentte evinin dışına çıkarak, yasağı ihlal eden 211 kişiye para cezası kesildi.

Cezanın yaklaşık 90 dolar olduğunun belirtildiği açıklamada, ihlali tekrar edenlerin ise tutuklanacağı ifade edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 16 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.