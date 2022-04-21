Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde "iftar sofrası" geleneği - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde "iftar sofrası" geleneği

21.04.2022 11:59

Irak'ta Osmanlı döneminden kalan halka açık iftar sofraları kurma geleneği Kerkük kentinde Sultan Abdülmecit döneminde inşa edilen Mecidiye Camisi'nde devam ettiriliyor.

Irak'ta Osmanlı döneminden kalan halka açık iftar sofraları kurma geleneği Kerkük kentinde Sultan Abdülmecit döneminde inşa edilen Mecidiye Camisi'nde devam ettiriliyor.

Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mecidiye Camisi'nde 177 yıldır iftar sofrası kurulur ve Osmanlı geleneği sürdürülür." dedi.

Kevseroğlu, caminin Sultan Abdülmecit döneminde inşa edildiğini, iftar sofrası geleneğinin ise 2. Abdülhamit döneminde 1845'ten itibaren başlatıldığını belirtti.

Bu tarihte caminin Şeyhi Abdurrahman Zengene tarafından verilen dilekçe üzerine bu uygulamanın hayata geçtiğini aktaran Kevseroğlu, şunları kaydetti:

"Camide fakir, yolcu, yüzlerce derviş ve seyyahlar eksik olmuyordu. Bu durumu, dönemin cami Şeyhi Abdurrahman Zengene'nin bir dilekçe ile aktarması üzerine, Bağdat'taki Abdulkadir Geylani Vakfı tarafından burada da Taamiye (Aşevi) uygulaması için aylık 500 kuruş tahsis edildi. Bu uygulama dahilinde ramazanlarda da iftar sofraları kuruldu."

"Burası adeta herkesin evi ve kimsesizlerin sığınağı"

Halk arasında "Mecidiye (Büyük) Tekkesi" olarak da bilinen caminin bugünkü Şeyhi Yusuf Zengene, burada yıllardır kesintisiz şekilde her ramazan iftar sofraları kurulduğunu söyledi.

Ramazan boyunca iftar sofraları kurulmasının bir Osmanlı geleneği olduğunu dile getiren Zengene, buranın adeta herkesin evi ve kimsesizlerin sığınağı olduğunu ifade etti.

Zengene, özellikle Şeyh Abdurrahman Zengene döneminde aşevindeki ocağın hiç sönmediğini ve sürekli yemekler pişirildiğini anlattı.

Camide iftar sofraları eksik olmuyor

İftara katılan 75 yaşındaki Cevdet Türk Memed, çocukken babasıyla buradaki iftar sofralarına katıldığını söyledi.

Camide hiçbir ramazanda iftar sofrasının eksik olmadığını vurgulayan Memed, bu geleneğin hala devem etmesinin kendisini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

Memed ayrıca, iftar sofrası geleneğinin sürdürülmesinde imkan sahibi hayırseverlerin ve bağışçıların büyük rolü olduğunu belirtti.

Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde iftar sofrası geleneği
Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde iftar sofrası geleneği
Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde iftar sofrası geleneği
Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde iftar sofrası geleneği
Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde iftar sofrası geleneği

YORUMLAR
500
Türkiye Diyanet Vakfı, KKTC'deki Hala Sultan Camisi'nde iftar verdi Türkiye Diyanet Vakfı, KKTC'deki Hala Sultan Camisi'nde iftar verdi Şahpaz Mahallesi iftar geleneği yaşatıyor Şahpaz Mahallesi iftar geleneği yaşatıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde 'iftar sofrası' geleneği - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kerkük'te Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan Mecidiye Camisi'nde "iftar sofrası" geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement