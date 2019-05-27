Son Dakika Haberleri: Kerkük'te tarım arazilerini ateşe veren DEAŞ'a operasyon

Kerkük'te tarım arazilerini ateşe veren DEAŞ'a operasyon

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde çiftçilerin ekinlerini ateşe veren terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kerkük'te tarım arazilerini ateşe veren DEAŞ'a operasyon, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinde çiftçilerin ekinlerini ateşe veren terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

AA muhabirine konuşan Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, kentin güneyindeki Havice ilçesine bağlı Gurra ve Mahkur tepelerinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlattıklarını söyledi.
Çiftçilere ait yüzlerce hektarlık ekili tarım arazisini yakan teröristlerin kırsal bölgelerde gizlendiğini dile getiren Harbiye, operasyona Komutanlık bünyesindeki tüm güvenlik gücünün katıldığını belirtti.
Harbiye, günlerce sürmesi beklenen operasyon kapsamında Kerkük'ün güneyinde çiftçilerin tarım arazilerine zarar veren DEAŞ mensuplarının tümünü etkisiz hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ, bir haftadır Kerkük'ün güneyinde çiftçilere ait tarım arazilerini ateşe veriyor.
Kerkük Valisi Rakan Said, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığını söylemişti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:59 Kaynak: AA
Kerkük, Güncel
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