Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonlarda 7 DEAŞ mensubunun yakalandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kerkük kentinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Yapılan ilk sorguda teröristlerin Kerkük ve Enbar kentinde faaliyet gösterdiklerini itiraf ettikleri belirtilen açıklamada, haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.