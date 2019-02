Kerkük'te Türkiye Vizesi Başvuru Merkezi Açıldı

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak 'ın Kerkük kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı.Açılışa Kerkük Valisi Rakan Said'in yanı sıra Irak Türkmen Cephesi (ITC) yetkilileri ve çok sayıda yerel görevli katıldı.Kerkük Valisi Said, açılış sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük'e hizmet edecek böyle bir merkezin açılması bizi mutlu etmiştir." dedi.Irak ve özellikle Kerkük ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kapsamlı ve iyi şekilde devam etmesinin önemini vurgulayan Said, bu merkezin hizmete başlamasıyla birlikte Kerkük halkı ve iş adamlarının Türkiye'ye daha kolay seyahat edebileceğini ifade etti."Türkiye en zor ve kötü günlerinde Irak'ın yanında oldu"Irak'ın yaşadığı kötü günlerde Türkiye'nin iyi komşuluğunu ispat ettiğini söyleyen Said, "Tarih boyunca Irak halkının tüm kesimlerine aynı mesafede duran Türkiye, en zor ve kötü günlerinde Irak'ın yanında oldu." dedi.Türkiye'nin 2003'ten bu yana çeşitli saldırılarda yaralanan Irak vatandaşlarının tedavisinde ve göç sorunlarında Iraklıların yanında olduğunu unutmadıklarına dikkati çeken Said, Türkiye'nin Kerkük'te bir konsolosluk açmasını istediklerini ifade etti.Kerkük'ten Türkiye'ye seyahatler artacakÖte yandan Vize Başvuru Merkezi İdari Amiri Peyami Yılmaz ise "En çok önem verdiğimiz ülkelerden biri olan Irak'ta kendimizi evimizde hissediyoruz." diye konuştu.Artık Irak'ın birçok bölgesinde ve özellikle Kerkük'te herhangi bir güvenlik problemi yaşamadıklarını dile getiren Yılmaz, Türk ve dünya şirketlerini bölgede yatırım yapmaya davet etti.Kerkük İl Meclis Üyesi Tahsin Kahya da merkezin Kerkklüler için büyük önem taşıdığına işaret ederek, bundan sonra Kerkük'ten Türkiye'ye seyahatlerin artacağına inandıklarını söyledi.ITC Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı da "Vatandaşlarımızın artık ülkenin başka kentlerine gidip vize almak yerine bu merkezden vizeyi temin edebilecek olması büyük bir kolaylık." ifadesini kullandı.Iraklılar Türkiye vizesini halihazırda başkent Bağdat 'ın yanı sıra Erbil Süleymaniye ve Duhok 'taki başvuru merkezlerinden alabiliyor.Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'nde (IKBY) 25 Eylül 2017'de yapılan gayriresmi referandum sonrası Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere askeri güç kaydırarak, bu yerlerin kontrolünü Peşmerge'nin elinden almıştı. Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.Ülkenin zengin ve en eski petrol yataklarına sahip Kerkük'te 5 petrol kuyusu bulunuyor.