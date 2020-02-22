Kerkük'te Türkmen Basın Günü kutlandı - Son Dakika
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Kerkük'te Türkmen Basın Günü kutlandı

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde "Türkmen Basın Günü" dolayısıyla Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

Kerkük'te Türkmen Basın Günü kutlandı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde "Türkmen Basın Günü" dolayısıyla Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.


Musalla Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammed Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen basının Kerkük'te 109 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi.

İç savaş ve siyasi krizlerden Irak basınının da olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Haşim, Türkmen basınının da bu olumsuzluklardan nasibini alarak ilerleyemediğini ifade etti.

Haşim, Türkmen basının ilerlemesi için Türkmen siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve devletin desteğine ihtiyaç olduğunu aktardı.

Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Sorumlusu Muhammet Dağıstanlı da Türkmen basınının Irak basın tarihinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Türkmen basınını Irak'ta kendisine yakışan yerde görmeyi istediklerini aktaran Dağıstanlı, bu alanda güzel adımlar attıklarını ve gelecekte hak ettikleri yerlerde olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl yayımlanan Havadis Gazetesi ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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