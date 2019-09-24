Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Türkmen partisine saldırı
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Kerkük'te Türkmen partisine saldırı

51 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Kerkük'te Türkmen partisine saldırı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.


Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Partimizin genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.


Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaşan Beyatlı, "Motosiklet kullanan yüzü maskeli kimliği belirsiz kişiler, partimizin önünden hızla geçerek ateş açtı." dedi.

Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Kerkük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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