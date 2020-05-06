Kerkük'te Türkmen yetkilinin evine el bombalı saldırı - Son Dakika

Kerkük'te Türkmen yetkilinin evine el bombalı saldırı

Irak'taki Ata Partisi Kerkük Sorumlusu Ammar Kahya'nın Kerkük'teki evine el bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'taki Ata Partisi Kerkük Sorumlusu Ammar Kahya'nın Kerkük'teki evine el bombalı saldırı düzenlendi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen yetkili Kahya'nın evine el bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak evde hasar oluştuğunu aktaran Kamil, faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığını ifade etti. Türkmen yetkili Kahya da evinin önündeki güvenlik kulübesine el bombası atılması sonucu bir korumasının yaralandığını söyledi. Kahya, saldırının terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı yöntemlerle benzerlik taşıdığını dile getirdi. Son aylarda Kerkük kent merkezi ve güneyine yönelik saldırıların arttığına işaret eden Kahya, Bağdat hükümetinden bu durumun önüne geçilmesini istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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