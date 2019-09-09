Kerkük'te üç patlama: 1 ölü
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Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.
Kerkük'ün üç farklı semtinde yere döşenen üç bomba infilak etti. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı. Patlamaları araştırmak için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ise ambulanslarla tedavi için Kerkük Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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