- Kerkük'te üç patlama: 2 ölü
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- Kerkük'te üç patlama: 2 ölüKERKÜK - Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
- Kerkük'te üç patlama: 2 ölü
KERKÜK - Kerkük kent merkezinde üç farklı bölgede meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.
Kerkük'ün üç farklı semtinde yere döşenen üç bomba infilak etti. Patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı. Patlamaları araştırmak için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ise ambulanslarla tedavi için Kerkük Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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