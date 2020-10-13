Kerkük'te "Uluslararası Maarif Okulu" açılması için ilk adım atıldı - Son Dakika

Irak'ta Bağdat ve Erbil'den sonra Kerkük kentinde de Uluslararası Maarif Okullarının açılması için girişimlere başlandığı belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cihad Demirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maarif Vakfı olarak Bağdat ve Erbil'den sonra Kerkük kentinde de bir okul açmak için girişimde bulunduklarını söyledi.

Kerkük Valisi Rakan Said ile bir işbirliği anlaşmasının zemininin oluşmasını görüştüklerini aktaran Demirli, yakın zamanda Kerkük'te bir okul açmayı planladıklarını kaydetti.

Demirli, Maarif Vakfı olarak dünyanın 43 ülkesinde 333 adet okullarının bulunduğunu belirterek, "Dünyadaki bu okul sayısı ile küresel bir eğitim ağı oluşturduk. Kerkük'te de bir okul açarak Kerküklü kardeşlerimize de bu hizmeti sunmak istiyoruz." dedi.

"Gerek desteği sağlayacağız"

Kerkük Valisi Rakan Said ise Kerkük'te eğitim sistemini geliştiren ve yabancı dilde eğitim veren okulların iş yapmasını olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Uluslararası eğitim standartlarına sahip olan bu okulların Kerkük'te açılmasının bir avantaj olduğunu belirten Said, Maarif okullarının açılması için gereken tüm destek ve kolaylaştırmayı sağlayacaklarını dile getirdi.

Kerkük'te uluslararası okulların açılması girişimini sevinçle karşıladıklarını ifade eden Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, evlatlarını bu okullara göndermek isteyen çok sayıda anne ve babanın olduğunu belirtti.

Turan, dünyada yüzlerce okul açan Türkiye Maarif Vakfı'nın okullarını Kerkük'te de görmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'ta 3 kampüs kapsamında 10 okulu bulunuyor. Bağdat'taki iki kampüste 1200, Erbil'de de yaklaşık 800 öğrenci eğitim alıyor.