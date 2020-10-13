Kerkük'te "Uluslararası Maarif Okulu" açılması için ilk adım atıldı - Son Dakika

Kerkük'te "Uluslararası Maarif Okulu" açılması için ilk adım atıldı

13.10.2020 16:01
Kerkük'te

Irak'ta Bağdat ve Erbil'den sonra Kerkük kentinde de Uluslararası Maarif Okullarının açılması için girişimlere başlandığı belirtildi.

Irak'ta Bağdat ve Erbil'den sonra Kerkük kentinde de Uluslararası Maarif Okullarının açılması için girişimlere başlandığı belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cihad Demirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maarif Vakfı olarak Bağdat ve Erbil'den sonra Kerkük kentinde de bir okul açmak için girişimde bulunduklarını söyledi.

Kerkük Valisi Rakan Said ile bir işbirliği anlaşmasının zemininin oluşmasını görüştüklerini aktaran Demirli, yakın zamanda Kerkük'te bir okul açmayı planladıklarını kaydetti.

Demirli, Maarif Vakfı olarak dünyanın 43 ülkesinde 333 adet okullarının bulunduğunu belirterek, "Dünyadaki bu okul sayısı ile küresel bir eğitim ağı oluşturduk. Kerkük'te de bir okul açarak Kerküklü kardeşlerimize de bu hizmeti sunmak istiyoruz." dedi.

"Gerek desteği sağlayacağız"

Kerkük Valisi Rakan Said ise Kerkük'te eğitim sistemini geliştiren ve yabancı dilde eğitim veren okulların iş yapmasını olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Uluslararası eğitim standartlarına sahip olan bu okulların Kerkük'te açılmasının bir avantaj olduğunu belirten Said, Maarif okullarının açılması için gereken tüm destek ve kolaylaştırmayı sağlayacaklarını dile getirdi.

Kerkük'te uluslararası okulların açılması girişimini sevinçle karşıladıklarını ifade eden Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, evlatlarını bu okullara göndermek isteyen çok sayıda anne ve babanın olduğunu belirtti.

Turan, dünyada yüzlerce okul açan Türkiye Maarif Vakfı'nın okullarını Kerkük'te de görmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'ta 3 kampüs kapsamında 10 okulu bulunuyor. Bağdat'taki iki kampüste 1200, Erbil'de de yaklaşık 800 öğrenci eğitim alıyor.

Kerkük'te Uluslararası Maarif Okulu açılması için ilk adım atıldı
Kerkük'te Uluslararası Maarif Okulu açılması için ilk adım atıldı
Kerkük'te Uluslararası Maarif Okulu açılması için ilk adım atıldı
Kerkük'te Uluslararası Maarif Okulu açılması için ilk adım atıldı

Kerkük, Bağdat, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te 'Uluslararası Maarif Okulu' açılması için ilk adım atıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti Bursa'da fuhuş yapmaya zorladıkları kadını kaçırırken yakalanan çift tutuklandı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı
F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor         
17:13
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası         
16:47
Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı         
16:21
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor         
16:06
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 17:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerkük'te "Uluslararası Maarif Okulu" açılması için ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei