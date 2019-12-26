Kerkük'te üniversite mezunu Türkmenler devlet kadrosuna atamalarının yapılmasını istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerkük'te üniversite mezunu Türkmenler devlet kadrosuna atamalarının yapılmasını istiyor - Son Dakika

Kerkük'te üniversite mezunu Türkmenler devlet kadrosuna atamalarının yapılmasını istiyor

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde yıllardır atama bekleyen yüzlerce üniversite mezunu Türkmen seslerini duyurmak için gösteri düzenledi.

Kerkük'te üniversite mezunu Türkmenler devlet kadrosuna atamalarının yapılmasını istiyor, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde yıllardır atama bekleyen yüzlerce üniversite mezunu Türkmen seslerini duyurmak için gösteri düzenledi.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen üniversite mezunu Türkmenler, bir an önce devlet kadrosuna atamalarının yapılması çağrısında bulundu.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yolsuzluk ve haksızlığın atamalara da sıçradığını ve kamuda Türkmen gençlere yeterli yer verilmediğini ifade etti.

Yazaroğlu, üniversite mezunu Türkmenlerin atamalarının yapılmaması halinde Kerkük'teki Türkçe eğitim veren okullarda boykota gidebileceklerini söyledi.

Gösteriye katılan Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Fidan Nazım, 8 yıl önce mezun olmasına rağmen hala atamasının yapılmadığını aktardı.

Gösterici Muvafak Tacir ise işsiz kalan üniversite mezunu 3 oğlu ve bir gelininin ataması için defalarca müracaatta bulunduklarını, ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Irak'taki gösterilerin başlıca nedenlerinden biri işsizlik


Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Bağdat ve güney vilayetlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amerika'nın dünya genelinde 800 üssü var
Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:26 Niğde kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi afad kurtardı - Son Dakika
21:26 Ebru Türel'in 'ses kaydı' davasında 6 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
21:20 Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika
21:18 BURDUR Cenaze dönüşü kaza 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:18 Niğde'de kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:31:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerkük'te üniversite mezunu Türkmenler devlet kadrosuna atamalarının yapılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]