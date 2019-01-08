Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Kerkük'te Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

2 saat önce

Irak'ın Kerkük kent merkezinde, yoğun ihbar üzerine polis müdürlüğünün narkotik şubesi tarafından bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu kaçakçılığı yapan 4 kişiden oluşan bir çetenin çökertildiği belirtildi.

Kerkük'te Uyuşturucu Çetesi Çökertildi, System.String[]
Irak'ın Kerkük kent merkezinde, yoğun ihbar üzerine polis müdürlüğünün narkotik şubesi tarafından bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu kaçakçılığı yapan 4 kişiden oluşan bir çetenin çökertildiği belirtildi.

Kerkük Polisi Müdürlüğü Narkotik Şubesinden Abbas Salahaddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 4 kişiden oluşan bir çetenin çökertildiğini söyledi.

Semt sakinlerinden kendilerine gelen yoğun ihbar üzerine bir eve baskın düzenlediklerini aktaran Salahaddin, "Baskın yapılan evde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu kullanımı için de kullanılan malzemeler bulundu." ifadesini kullandı.

Salahaddin,"Gözaltına alınan 4 kişiyi mahkemeye sevk ettik. Ayrıca konuya ilişkin kent merkezinde birçok adrese baskın düzenledik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Narkotik, Kerkük, 3. Sayfa
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