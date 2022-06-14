Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
???Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet güçleri, kent merkezindeki Panca Ali semtinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Semtte iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 3 kişi yakalandı.
Operasyonda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.
Zanlıların mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.
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