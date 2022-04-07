Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

07.04.2022 23:04
Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda biri kadın 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda biri kadın 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.???????

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan ihbar üzerine kent merkezindeki Panca Ali semtindeki bir eve baskın düzenlendiğini söyledi.

Nuri, biri kadın 7 kişinin bulunduğu evde uyuşturucu madde ve iki adet kimliğin ele geçirildiğini aktardı.

Yakalanan 7 kişinin haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini aktaran Nuri, uyuşturucu ile mücadeleyi genişleteceklerini dile getirdi.

YORUMLAR
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Uyuşturucu, Kerkük, Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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