Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Yanan Kayseri Çarşısı'nın Anahtarı Haziran'da Esnafa Verilecek

Kerkük'te Yanan Kayseri Çarşısı'nın Anahtarı Haziran'da Esnafa Verilecek

1 saat önce

- Osmanlı mirası Kayseri çarşısı Çarşının içerisindeki restorasyon çalışmaları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ile röportaj Restorasyon Uzman Mühendisi Abdulkadir Pekşen ile röportaj Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım 2018'de yanarak...

- Osmanlı mirası Kayseri çarşısı
Çarşının içerisindeki restorasyon çalışmaları
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ile röportaj
Restorasyon Uzman Mühendisi Abdulkadir Pekşen ile röportaj Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım 2018'de yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın haziran ayının sonunda Kerkük esnafına teslim edileceği belirtildi.

Kayseri Çarşısı'nın restorasyonunu yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, ikinci etap çalışmalarının başladığını ve en geç haziran ayının sonunda restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki tarihi çarşının aslına uygun, teknolojik gelişmeleri uygulayarak Kerkük halkına yakışır bir şekilde çalışma yaptıklarını, haziran ayının sonunda çarşıyı esnafa teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

"Özgün yapı bozulmadan planlarımızı gerçekleştiriyoruz"

Günümüz yaşantısının vazgeçilmezi olan internet, televizyon, güvenlik kamerası ve yangın söndürme tesisatının standartlara uygun şekilde döşenmesi için çalışma yaptıklarını aktaran Pekşen, "Çarşının özgün yapısını, görüntüsünü, niteliğini ve özelliklerini bozmayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:39 Kaynak: AA

Kayseri, Kerkük, Güncel
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