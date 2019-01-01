Kerkük'te Yeni Yıl Kutlamaları
1 saat önce
- Kerkük'te kutlamalardan detaylar Havai fişek gösterisi IRAK - Kerküklüler yeni yıla kutlamalarla "merhaba" dedi.
- Kerkük
'te kutlamalardan detaylar
Havai fişek gösterisi
IRAK - Kerküklüler yeni yıla kutlamalarla "merhaba" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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