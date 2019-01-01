Son Dakika Haberleri: Kerkük'te Yeni Yıl Kutlamaları

Kerkük'te Yeni Yıl Kutlamaları

1 saat önce

- Kerkük'te kutlamalardan detaylar Havai fişek gösterisi IRAK - Kerküklüler yeni yıla kutlamalarla "merhaba" dedi.

- Kerkük'te kutlamalardan detaylar
Havai fişek gösterisi
IRAK - Kerküklüler yeni yıla kutlamalarla "merhaba" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Kerkük, Güncel
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