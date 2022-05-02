Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

02.05.2022 01:13
Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Irak'ın batı ve güney illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Kent merkezi ve civardaki köylerden 50 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, bunların büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, tıbbi müdahalenin ardından da taburcu edildiği kaydedildi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 50 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika


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