Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

08.04.2022 01:03
Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

???Kerkük Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

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Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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