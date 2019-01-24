Son Dakika Haberleri: Kerkük'teki Askeri Güç Değişimi Bizle İstişare Edilmedi" - Kerkük

Kerkük'teki Askeri Güç Değişimi Bizle İstişare Edilmedi" - Kerkük

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde güvenlikten sorumlu askeri gücün değişimine Bağdat hükümetinin Kerkük Valisi ile istişare etmeden karar verdiği belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde güvenlikten sorumlu askeri gücün değişimine Bağdat hükümetinin Kerkük Valisi ile istişare etmeden karar verdiği belirtildi.

Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, kentin güvenliğinin Terörle Mücadele Gücü'nden 61. Tugay Özel Kuvvetler birimine devredilmesi kararının kendisiyle istişare edilmediğini söyledi.

Bu değişiklikle Kerkük'teki güvenlik gücü sayısında azalma yaşanabileceğine dikkati çeken Said, "Biz daha önce Kerkük'e takviye güç gönderilmesini istemiştik. Bağdat hükümetinden Terörle Mücadele Gücü'nün kalmasını ve değiştirilmemesini talep etmiştik." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın zaman zaman saldırılar gerçekleştirdiği Kerkük'ün güneyinde güvenliği sağlama konusunda zorluklar yaşanacağından endişe etmeye başladıklarını aktaran Said, "Kent merkezindeki askeri güç değişikliği yerine zaman zaman saldırıların yapıldığı kırsal bölgelere güç takviyesi yapılması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Kerkük'ün istikrarı tüm Irak için önemli

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi de kentin güvenliğini yakından ilgilendiren bu tür askeri değişikliklerde Kerküklülerin görüşünün alınmasının önemini vurguladı.

Bu konuda Vali'nin yanı sıra Irak parlamentosundaki Türkmen ve Arap temsilcilerinin görüşlerinin de önemli olduğunu belirten Mehdi, Kerkük'ün son 15 yılın en güvenli dönemini yaşadığını, özellikle bir yıldır süren istikrarın bozulmasını istemediklerini söyledi.

Kerkük'ün güvenliği ve istikrarının tüm Irak için önemli olduğuna vurgu yapan Mehdi, "Kerkük'teki herhangi bir istikrarsızlık, olduğu gibi ülke geneline yansıyacaktır." diye konuştu.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla Kerkük'te güvenliği 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirilmişti.

Açıklamada, devir işleminin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi verilmemişti.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Irak, Bağdat, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı Alparslan Kuytul Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Son Dakika! Antalya'daki Hortum Faciasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı Son Dakika! Maduro, ABD'deki Büyükelçilik ve Konsoloslukları Kapatma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 23:46:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'teki Askeri Güç Değişimi Bizle İstişare Edilmedi" - Kerkük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]