Kerkük'teki bombalı saldırıda yaralı sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Kerkük'ün el-Kadisiye semtinde bulunan İstihbarat Müdürlüğü binasına girmeye çalışan bir intihar eylemcisi istihbarat mensuplarını etkisiz hale getirildi. Önce el bombası kullanan ardından intihar eylemi gerçekleştiren kişi, 4 istihbarat mensubunun yaralanmasına yol açtı. İstihbarat kaynaklarına göre intihar bombacısının bir hafta önce takibe alındığı ve saldırının düzenleneceği bilgilerinin sağlandığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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