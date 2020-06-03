Askeri birliklerden detaylar Zarar görmüş binalardan detaylar Operasyondan detaylar KERKÜK - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Kerkük'ün güneybatı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon 2. gününde devam etti.
Askeri birliklerden detaylar
Zarar görmüş binalardan detaylar
Operasyondan detaylar
KERKÜK - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Kerkük'ün güneybatı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon 2. gününde devam etti.
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4.06.2020 02:40:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerkük'teki DEAŞ operasyonu - Son Dakika