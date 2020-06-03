Kerkük'teki DEAŞ operasyonu - Son Dakika

KERKÜK - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Kerkük 'ün güneybatı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon 2. gününde devam etti.

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