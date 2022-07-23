Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 1 terörist yakalandı - Son Dakika
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Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 1 terörist yakalandı

23.07.2022 19:34
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 1 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda, 1 teröristin ele geçirildiği bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda, 1 teröristin ele geçirildiği bildirildi.

Kerkük Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Penca Ali semtinde terör mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını belirtti.

İhbar sonucu bir adrese düzenledikleri baskında 1 teröristin yakalandığını ifade eden Nuri, soruşturmada, teröristin semtteki güvenlik güçleri hakkında terör örgütü unsurlarına bilgi aktardığının tespit edildiğini söyledi.

Teröristin terör eylemlerine iştirak ettiğine dair itirafta bulunduğunu açıklayan Nuri, hakkında yapılan resmi işlemlerin ardından teröristin mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 1 terörist yakalandı - Son Dakika
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