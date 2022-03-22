Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

22.03.2022 20:09
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde polis ve ordu güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları belirtilen 25 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde polis ve ordu güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları belirtilen 25 kişinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'e bağlı Havice ilçesi yakınlarında DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Irak federal polisi ve ordusu tarafından Havice ilçesi yakınlarındaki Vadi eş-Şay ve Vadi Kor bölgelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 25 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Operasyonda teröristlerce kullanılan 7 sığınağın imha edildiği, saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan yerel yapım 37 mayın ile 41 hafif silahın da ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca yakalanan bu kişilerin ilk sorgularında terör olaylarına karıştıklarını itiraf ettikleri ve haklarında yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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