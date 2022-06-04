Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı

04.06.2022 22:53
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı

Irak güvenlik güçleri tarafından Kerkük kentinin güneyinde başlatılan operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 38 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak güvenlik güçleri tarafından Kerkük kentinin güneyinde başlatılan operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 38 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Freci, AA muhabirine, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.

Freci, operasyonda 38 teröristin yakalandığını ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Freci, operasyonda terör örgütü DEAŞ'a ait 8 sığınağın imha edildiğini, 17 bomba düzeneği ve çok sayıda silaha el konulduğunu aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

YORUMLAR
500
DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı 38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama 38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama 38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama 38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 22:57:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement