Kerkük'teki DEAŞ saldırısında 1 polis öldü, 1 polis yaralandı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Riyad kasabası yakınlarında, Irak federal polis gücüne ait kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 polisin öldüğü, 1 polisin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Şlaka köyünün girişindeki kontrol noktasına otomatik silahlarla saldırdığını söyledi.

Saldırıda 1 polisin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirten Garip, saldırı sonrasında bölgede operasyon başlatıldığı bilgisini verdi.

Garip, DEAŞ'ın bölgedeki saldırılarının arttığını da ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor