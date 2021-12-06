Kerkük'teki DEAŞ saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın gece saatlerinde Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge güçlerine ait gözlem noktalarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin gece saatlerinde Kerkük'ün Altunköprü nahiyesi yakınındaki Kara Salim köyüne düzenlediği saldırıda ölü sayısının arttığı belirtildi.
Açıklamada, DEAŞ saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.
Terör örgütü DEAŞ mensupları, gece yarısından sonra bölgedeki Peşmerge güçlerine ait 3 gözlem noktasına saldırı düzenlemiş, olayda 2 Peşmergenin öldüğü 4 Peşmergenin yaralandığı açıklanmıştı.
Saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatılmıştı.
Kaynak: AA
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