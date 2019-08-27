Kerkük'teki göçmen kampında aranan 8 DEAŞ'lı yakalandı

Irak güvenlik güçleri, Kerkük kentinde iç göçmen sıfatıyla çadır kampta gizlenen terör örgütü DEAŞ'ın aranan 8 üyesini yakaladı.
Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin doğusundaki Nazrava Kampı'ndaki iç göçmenlerden gelen istihbarat doğrultusunda güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini ifade etti.
Harbiye, operasyon sonucu kampta gizlenen ve haklarında daha önce yakalama emri çıkarılan 8 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.
Iraklı askeri yetkili, kampta başka terörist bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturma yürütmeye devam ettiklerini, Kerkük'teki diğer iç göçmen kamplarını da inceleyeceklerini kaydetti.
Terör örgütü DEAŞ'ın, Haziran 2014'te, Musul ve ardından Salahaddin vilayetini ele geçirmesi üzerine yüz binlerce iç göçmen güvenli buldukları komşu il Kerkük'e sığınmıştı.
Kerkük'te, Leylan 1, Leylan 2, Leylan 3, Dakuk, Yahyava, Nazrava ve Bava adında 7 iç göçmen kampı bulunuyor.