Son Dakika Haberleri: Kerkük'teki Ikby Bayraklarının Bir Kısmı İndirildi

Kerkük'teki Ikby Bayraklarının Bir Kısmı İndirildi

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde 3 gün önce başlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını yeniden asma krizinin ardından bugün bayrakların bir kısmının indirildiği bildirildi.

Kerkük'teki Ikby Bayraklarının Bir Kısmı İndirildi, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentinde 3 gün önce başlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını yeniden asma krizinin ardından bugün bayrakların bir kısmının indirildiği bildirildi.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binalarına 3 gün önce Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük kentinde IKBY bayraklarının asılmasıyla başlayan kriz çerçevesinde bayrakların bazılarının indirildiği görüldü. Kerkük'ten bir kaynak, KYB'nin kentte bulunan 6 bürosundan 4'ünde bayrakların indirildiğini ve sadece 2 büro önünde bayrağın kaldığını söyledi.

Eylül 2017'de IKBY'nın eski Başkanı Mesut Barzani'nin gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Ekim'de Irak ordusu, başta Kerkük olmak üzere Erbil ile Bağdat arasındaki bütün tartışmalı bölgeleri kontrol altına almıştı. Söz konusu bölgelerde IKBY bayrakları yasaklanmıştı. Ancak önceki gün Kerkük kentinde, KYB binalarına ve Kürtlerin yoğun olarak bulundukları semtlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının asılması krize yol açmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi dün yaptığı açıklamada, Kerkük'ün IKBY'nin dışında olduğu için bayraklarının kentte asılmasının anayasaya aykırı olduğunu söylemişti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Kerkük, Politika
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