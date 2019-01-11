Son Dakika Haberleri: Kerkük'teki Ikby Bayraklarının Bir Kısmı İndirildi

Kerkük'teki Ikby Bayraklarının Bir Kısmı İndirildi

1 saat önce

- Kerkük'teki IKBY bayraklarının bir kısmı indirildiERBİL - Irak'ın Kerkük kentinde 3 gün önce başlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını yeniden asma krizinin ardından bugün bayrakların bir kısmının indirildiği bildirildi.

- Kerkük'teki IKBY bayraklarının bir kısmı indirildi

ERBİL - Irak'ın Kerkük kentinde 3 gün önce başlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını yeniden asma krizinin ardından bugün bayrakların bir kısmının indirildiği bildirildi.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği binalarına 3 gün önce Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük kentinde IKBY bayraklarının asılmasıyla başlayan kriz çerçevesinde bayrakların bazılarının indirildiği görüldü. Kerkük'ten bir kaynak, KYB'nin kentte bulunan 6 bürosundan 4'ünde bayrakların indirildiğini ve sadece 2 büro önünde bayrağın kaldığını söyledi.
Eylül 2017'de IKBY'nın eski Başkanı Mesut Barzani'nin gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Ekim'de Irak ordusu, başta Kerkük olmak üzere Erbil ile Bağdat arasındaki bütün tartışmalı bölgeleri kontrol altına almıştı. Söz konusu bölgelerde IKBY bayrakları yasaklanmıştı. Ancak önceki gün Kerkük kentinde, KYB binalarına ve Kürtlerin yoğun olarak bulundukları semtlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarının asılması krize yol açmıştı.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi dün yaptığı açıklamada, Kerkük'ün IKBY'nin dışında olduğu için bayraklarının kentte asılmasının anayasaya aykırı olduğunu söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:18:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'teki Ikby Bayraklarının Bir Kısmı İndirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]