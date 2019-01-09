Son Dakika Haberleri: Kerkük'teki Mayınların Temizlenmesi

Kerkük'teki Mayınların Temizlenmesi

32 dakika önce

Irak Federal Polis Gücü Kerkük Bölge Karargah Komutanı General Şakir Guveyyin, bir yılda kentte 6 bin 650 mayının temizlendiğini ve kontrollü şekilde imha edildiğini belirtti.

Kerkük'teki Mayınların Temizlenmesi, System.String[]
Irak Federal Polis Gücü Kerkük Bölge Karargah Komutanı General Şakir Guveyyin, bir yılda kentte 6 bin 650 mayının temizlendiğini ve kontrollü şekilde imha edildiğini belirtti.

Irak polisinin 97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kerkük kentinde düzenlenen kutlamada yaptığı açıklamada Guveyyin, Bir yılda kentin güneyinde terör örgütü DEAŞ'tan kalan 6 bin 650 mayının temizlenip imha edildiğini söyledi.

Son bir yıl içinde kentin güneyinde başlattıkları mayın temizleme çalışmalarının yanında DEAŞ militanlarına yönelik de baskınlar düzenlediklerini aktaran Güveyyin, "Yapılan baskınlarda 188 teröristi gözaltına alarak adalete teslim ettik." şeklinde konuştu.

Söz konusu baskınların kentin güvenliğini olumlu şekilde etkilediğini hatırlatan Güveyyin, Kerkük ile Salahaddin kentleri arasındaki kırsal bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ militanlarınca barınak olarak kullanılan 443 tünelin ve 96 bomba düzenekli kemerin imha edildiğini aktardı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Polis, Irak, Kerkük, Güncel
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