Son Dakika Haberleri: Kerkük'teki patlamalarda 1 kişi öldü
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Kerkük'teki patlamalarda 1 kişi öldü

1 saat önce

Irak hükümeti Kerkük kentinde meydana gelen bombalı saldırılarda 1 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kerkük'teki patlamalarda 1 kişi öldü, System.String[]
Irak hükümeti Kerkük kentinde meydana gelen bombalı saldırılarda 1 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kentinde halk otobüsü ile otoparkı hedef alan bombalı saldırılarda 1 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı duyuruldu. Kerkük'te bu akşam meydana gelen 2 ayrı bombalı saldırı hakkında yerel kaynaklar ise en 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kerkük'te geçen ramazan ayının sonunda meydana gelen bir dizi patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralanmıştı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
Irak, Kerkük, Güncel
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