Kerkük'teki petrol kuyularını ABD askerleri koruyacak - Son Dakika
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Kerkük'teki petrol kuyularını ABD askerleri koruyacak

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Kerkük'teki petrol kuyularının ABD askerleri tarafından korunacağını söyledi.

Kerkük'teki petrol kuyularını ABD askerleri koruyacak, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Kerkük'teki petrol kuyularının ABD askerleri tarafından korunacağını söyledi.

ITC Sözcüsü Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ta bir süre daha hükümet kurulamaması durumunda bölgede güvenlik boşluğu oluşabileceğini belirterek, "Kerkük'teki petrol kuyularının güvenliğini ABD askerleri sağlayacak." dedi.


Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nde konuşlu bulunan Amerikan askerlerinin iki gün önce Kerkük kent merkezinde görüldüğüne işaret eden Saman, yıllardır görev yaptıkları askeri üsten dışarı çıkmayan Amerikan askerlerinin kent merkezinde görünmesinin manidar olduğunu ifade etti.

Saman ayrıca Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası sonrasında yeni hükümetin kurulması için öngörülen 15 günlük sürenin dolmasına rağmen, başbakanın hala belirlenememesinin endişe verici olduğunu söyledi.

Irak'ta oluşacak muhtemel bir güvenlik boşluğunun terör örgütlerince "fırsata dönüştürülmesi" durumunda bundan en çok Kerkük'ün zarar göreceğine dikkati çeken Saman, ABD askerlerinin böyle bir olasılığa karşı kentteki petrol kuyularını korumaya hazırlandığını dile getirdi.


ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden askerlerini Irak'a göndermişti.

İki ülke arasında 2014'te imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bini aşkın ABD askeri bulunuyor.

ABD'nin Irak'ta 9 askeri üssü bulunuyor

ABD, Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü'nün yanı sıra buranın Taci bölgesinde de eğitim amaçlı olan Taci Askeri Üssü'ne sahip. Ülkenin batısındaki Enbar'da Habaniyye ve Aynü'l Esed adlı iki askeri üssü daha bulunan ABD, özellikle 2014 yazında DEAŞ saldırıları sırasında bu üsleri aktif şekilde kullanmaya başlamıştı.


Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullanıyor.


Irak'ı işgal eden ABD, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da askeri üslerle varlık gösteriyor. ABD güçleri Musul'da Kayarra (Geyyara) Askeri Üssü'nde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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