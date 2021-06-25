Kerkük'teki Türk Şehitliği Tika Tarafından Yenilenmeye Başladı - Son Dakika

Irak'In Kerkük kentinde onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından onarılıyor.

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Türk Şehitliği'nin uzun yıllardır onarıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yazıcı, tarihi miras niteliğindekişehitlikte yenileme çalışmalarının başlatıldığını ve onarımı yaklaşık 4 ayda tamamlamayı planladıklarını aktardı. Yazıcı, bu süreçte şehitliğin yakınında bulunan Danyal Peygamber'in makamının da onarılacağını kaydetti.

Her iki yerin yenilenmesi için TİKA olarak geçen yıl inceleme başlattıklarını ifade eden Yazıcı, duvar boyamaları, mezartaşları ve lambaların yenileneceğini söyledi.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.