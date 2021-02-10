Kerkük'teki Türkmen siyasi partiler erken seçime tek listeyle katılacak - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen siyasi partilerin, Irak genelinde ekim ayında yapılması planlanan erken seçime tek liste halinde gireceği açıklandı.
Türkmen siyasi partiler, genel seçime katılım konusunda nasıl bir yol izleyeceklerini yazılı açıklamayla duyurdu.
Buna göre, 10 Ekim'de düzenlenecek erken genel seçime Kerkük'teki Türkmen partiler tek listeyle katılacak.
Açıklanan listede, Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen Milliyetçi Hareketi, Türkmen Adalet Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi, Türkmen İrade Partisi, Türkmen Hak Partisi, Türkmen Vefa Hareketi ve Türkmen İslami Birliği yer aldı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında 19 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu, Yüksek Seçim Komiserliğinin talebi doğrultusunda, erken seçimi 6 Haziran'dan 10 Ekim'e erteleme kararı almıştı.
Kaynak: AA
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