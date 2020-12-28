Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişeli - Son Dakika

Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişeli

28.12.2020 14:17

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmen ve Araplar, Haziran 2021'de yapılması planlanan genel seçimler öncesi Kerkük Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişe ettiklerini belirtti.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmen ve Araplar, Haziran 2021'de yapılması planlanan genel seçimler öncesi Kerkük Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişe ettiklerini belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkan Yardımcısı Kahtan Vindavi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kürt siyasi partilerin etkisinde kalan Kerkük Seçim Dairesi'nin bağımsızlığını yitirmesinden ve siyasallaşmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Kerkük Seçim Dairesi Başkanı Sevsen Tayyip'in adının 2018'deki seçimlerde çeşitli ihlallere karıştığını söyleyen Vindavi, Tayyip'in Kürt siyasi partisinin (Kürdistan Yurtseverler Birliği) yönlendirmesiyle hareket ettiğini ve Dairenin giderek siyasallaştığını ileri sürdü.

Vindavi, Haziran 2021'de gerçekleştirilecek seçimlerde hile yapılmasından endişe ettiklerini aktardı.

Öte yandan Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai de bu idareyle yönetilen bir seçim merkezinden çıkacak sonuçlara inanmayacaklarını belirtti.

Kerkük Seçim Dairesi'nin siyasallaştığını ve seçmenin iradesini elinden aldığını savunan Tai, bu tür önemli mevkilere tüm tarafların (Türkmen, Kürt ve Arap) onaylayacağı bir ismin getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Daire Başkanı ve ekibinin değiştirilmesini istedi.

Tai ayrıca, seçimlerin siyasi mekanizmaların temelini oluşturduğunu ve şaibesiz bir ortamda yapılması gerektiğini kaydederek, Kerkük Seçim Dairesi'nin halihazırdaki yönetiminin gözden geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin siyasallaşmasından endişeli
Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin siyasallaşmasından endişeli
Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin siyasallaşmasından endişeli
Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin siyasallaşmasından endişeli

Haziran, Türkmen, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin 'siyasallaşmasından' endişeli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Trump'ı destekleyen gazete Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı         
14:15
"Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti         
14:11
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez         
13:06
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti         
13:01
Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı         
12:53
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor         
11:11
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira         
08:11
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei