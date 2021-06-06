Türkmen ve Araplardan Seçim Dairesi atamalarına tepki - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Araplar, ekim ayında düzenlenmesi planlanan genel seçimler öncesi Kerkük Seçim Dairesine yapılan son atamalara tepki gösterdi.

Türkmen ve Araplar, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

ITC Kerkük İl Başkan Yardımcısı Kahtan Vindavi, Kerkük Seçim Dairesindeki atamalarda Kürt siyasi partilerin etkili olduğunu bu kurumların siyasallaştığını savundu.

Vindavi, seçimlerde hile ve şaibelerin önüne geçmek için Kerkük Seçim Dairesine yapılan atamaların Türkmen, Arap ve Kürtler arasında eşit olmasını istedi.

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai de adil olmayan atamalarla hile ve şaibe için zemin hazırlandığını dile getirdi.

Tai, Irak'ta son 16 yılda yapılan 4 genel seçimde Kerkük'te ortaya çıkan hile ve şaibelerin nedenlerinden birinin de Seçim Dairesindeki usulsüz atamalar olduğunu savundu.

Arap Meclisi Üyesi Tahrir Ubeydi, Kerkük Seçim Dairesinin siyasallaşmasını istemediklerini belirtti.

Yıllardır atamalarda aynı hataların tekrarlandığına dikkati çeken Ubeydi, Seçim Dairesi yönetiminin Kürt, Türkmen ve Araplar arasında eşit dağıtılması gerektiğini vurguladı.

Kerkük Seçim Dairesi Başkanlığına 2 Haziran'da Lüey Arkan atanmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında 19 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu, Yüksek Seçim Komiserliğinin talebi doğrultusunda erken seçimi 6 Haziran'dan 10 Ekim'e erteleme kararı almıştı.