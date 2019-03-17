Kerkük'teki Türkmenlerden Seçim Komisyonunun Bağımsız Kalması İçin Gösteri

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, siyasi partilerin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na müdahale etmesini protesto etti.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, siyasi partilerin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na müdahale etmesini protesto etti.



Komisyonun kentteki bürosu önünde toplanan Türkmenler, siyasi atamalarla kurumun bağımsızlığını yitirmesinden endişe duyduklarını ifade etti.



AA muhabirine konuşan Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Mardin Gökkaya, "Komisyonun siyasi partilerin etkisi altına girmesinden endişeliyiz." dedi.



Siyasi partilerin kendi taraftarlarını komiserliğe atamaya başladığını ve atamaların giderek arttığını aktaran Gökkaya, komiserliğin giderek bağımsızlığını kaybederek partilerin etkisi altına girdiğini söyledi.



Bu gelişmenin seçimlere bir kez daha hile ve şaibelerin karıştırılmasına yol açacağını dile getiren Gökkaya, atamalarda siyasi partilerin etkisini engellemek için hükümetin duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu.



Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Üyesi İstibrak Yazaroğlu da şimdiden bu gelişmelerin önüne geçilmesini isteyerek, "Siyasi partiler seçim komisyonundan ellerini çekmeliler." dedi.



Hükümetin siyasi partilerin atamalarının önüne geçmemesi halinde daha kapsamlı gösteriler düzenleyeceklerini söyleyen Yazaroğlu, seçim sonuçlarını etkileyecek bu tür oyunların yaşanmasına izin vermeyeceklerini aktardı.



Irak'ta 12 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlere hile ve şaibeler damgasını vurmuş, bu nedenle resmi sonuçların açıklanmasında gecikmeler yaşanmıştı.

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