Son Dakika Haberleri: Kerkük'ten Erzurum'a Teşekkür

Kerkük'ten Erzurum'a Teşekkür

1 saat önce

11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Güneş Vakfı tarafından Erzurum'da düzenlenen Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni tüm Türk Dünyasında olduğu gibi Kerkuk'te de büyük ilgi ile karşılandı.

Kerkük'ten Erzurum'a Teşekkür, System.String[]
11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Güneş Vakfı tarafından Erzurum'da düzenlenen Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni tüm Türk Dünyasında olduğu gibi Kerkuk'te de büyük ilgi ile karşılandı.

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın telekonferans ile Türk Dünyası Türkmen lideri Ersad Salihi ile yaptığı konuşmada "Türkiye olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız. İnşallah gök bayrak al bayrak ile bir gün birleşecek" söylemi Ersad Salihi'yi duygulandırmıştı. Bu sözlerin üzerine de Ersad Salihi, "Yapmış olduğunuz programlarla ve faaliyetlerle her daim bizlerin yanında oldunuz. Bizlerde sizin gibi insanların yanımızda olduğunu görünce güç alıyor, birliğimizin ve dirliğimizin son nefesimize kadar süreceğinden emin oluyoruz." dedi.

Bu gelişen olaylar sonucunda Erzurum'da düzenlenen Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni, Kerkük'te yayınlanan Türkmeneli Dergisi'nde yer alarak Erzurum'a ve Güneş Vakfı'na teşekkür edildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:09 Kaynak: İHA

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