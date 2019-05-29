"Kerkük'ten Samsun'a İrfan-i Türküler"

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen KYK'da iftar saati programı ile "Kerkük'ten Samsun'a İrfan-i Türküler" isimli konser verildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen KYK'da iftar saati programı ile "Kerkük'ten Samsun'a İrfan-i Türküler" isimli konser verildi.



Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü "KYK'da İftar Saati" isimli projesi ile bu sezonki etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen KYK'da iftar saati programı ile "Kerkük'ten Samsun'a İrfan-i Türküler" isimli konser verildi. Konser ile yurt öğrencilerine geniş bir coğrafyanın müzikal tatlarını aynı potada eritilen bir gece yaşatıldı.



Türk tarihi anlatıldı



Projenin öne çıkan isimleri arasında bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil eden solistler ve aynı zamanda kendine özgü bir kanun tekniğiyle Türk halk müziğine farklı yaklaşımlar getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Şef Turgay Coşkun yer aldı. Projede Türk tarihinin Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasındaki kahramanlıkları, sevgileri, yiğitlikleri, inançları, acıları, toplumsal yas ve sevinçlerini konu alan türküler yanı sıra müzik ile pekiştirildi. Gecede Kerkük'ten Türkiye'ye kadar oluşan müzik kardeşliği varyantlarıyla ele alınıp, gelecek kuşakların bu kültürü yaşamasına ve yaşatmasına yardımcı olmasının düşünüldüğü bir konser sunuldu.



Konserde, irfan türküleri harmanlayıp Kerkük'ten Samsun'a kardeş şehir olan Anadolu ve özellikle Kerkük'ün duyulmamış tasavvufi türkülerini dinleyiciye sunuldu. Ayrıca, geleneksel icranın eşliğinde düzenleme yapılarak modern hale getirilen türkü, ilahi, hoyrat ve gazel isimli eserler de seslendirildi. Programa ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu katıldı - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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