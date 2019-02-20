Son Dakika Haberleri: Kerkük'ü "Ortak Güç" Koruyacak

Kerkük'ü "Ortak Güç" Koruyacak

1 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği ordu, yerel polis ve Haşdi Şabi'den oluşacak "ortak gücün" koruyacağı bildirildi.

Kerkük'ü
Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği ordu, yerel polis ve Haşdi Şabi'den oluşacak "ortak gücün" koruyacağı bildirildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı basın açıklamasında, Kerkük için yeni güvenlik planı hazırladıklarını belirterek, kentin korunmasında ordu ve yerel polis güçlerinin yanında Haşdi Şabi'nin de (Türkmen Gücü) yer alacağını ifade etti.

Harbiye, söz konusu güvenlik planının yakın zamanda hayata geçirileceğini kaydetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Peşmerge güçlerinin, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere yeniden geri döneceği iddia edilmişti. Söz konusu iddiayı Bağdat ve Erbil doğrulamamıştı.

Irak Başbakanlığına bağlı 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, 5 Şubat'ta Kerkük'te güvenliği sağlamaya başlamıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:46 Kaynak: AA

Polis, Haşdi Şabi, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı

Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 12:04:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'ü "Ortak Güç" Koruyacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]