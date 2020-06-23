Kerkük'ün güneybatısındaki DEAŞ operasyonu devam ediyor - Son Dakika
Kerkük'ün güneybatısındaki DEAŞ operasyonu devam ediyor
Operasyondan detaylar Operasyon bölgesinden detaylar Askerlerden detaylar KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinin güneybatısında, ordu, polis gücü ve Haşdi Şabi katılımıyla DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonlar devam ediyor.
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24.06.2020 03:42:54. #1.13#
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