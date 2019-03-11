Kerkük'ün Güneyinde Deaş'a Karşı Operasyon Hazırlığı
1 saat önce
Irak ordusu Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgelerde gizlenen terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik geniş çaplı operasyon planlıyor.
Irak
ordusu Kerkük
'ün güneyindeki kırsal bölgelerde gizlenen terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik geniş çaplı operasyon planlıyor.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye
, kentte yaptığı basın açıklamasında, "Kerkük'ün güneyinde güvenlik güçleri ve köylerine geri dönen göçmenleri tehdit eden DEAŞ kalıntılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatılacak." dedi.
Korgeneral Harbiye, gelecek günlerde başlatılması planlanan harekata Kerkük Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı güçlerin yanında istihbarat birimi ve Kerkük polisinin de katılacağını söyledi.
Harbiye ayrıca, Irak Hava Kuvvetleri'ne ait keşif ve savaş uçaklarının da operasyona destek vereceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:36 Kaynak: AA
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