Son Dakika Haberleri: Kerkük'ün Güvenliği El Değiştirdi

Kerkük'ün Güvenliği El Değiştirdi

56 dakika önce

Irak Başbakanlığına bağlı 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kerkük'te güvenliği sağlamaya başladı.

Kerkük'ün Güvenliği El Değiştirdi, System.String[]
Irak Başbakanlığına bağlı 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kerkük'te güvenliği sağlamaya başladı.

Irak 61. Tugay Özel Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kerim Temimi, basına yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinin güvenliğini, bir yıldan bu yana bu görevi yürüten Terörle
Mücadele Polis Gücü 2'nci Tümen Komutanlığından devraldıklarını söyledi.

Görevi layıkıyla yerine getireceklerini ifade eden Temimi, "Önceliğimiz, kentin güvenliği ve polis birimlerine destek olmak. Buradaki tüm kesimlerin ve vatandaşların huzurunu sağlamaya geldik." dedi.

Temimi, son bir yılda Kerkük'te sağlanan istikrarın sürmesini hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kent merkezinde başta polis, trafik polisi ve diğer önemli birimlere destek olmak bizim önceliğimiz. Daha önce ülkenin başka bölgelerinde yaptığımız görevlerde elde ettiğimiz başarının örneğini Kerkük'te de gerçekleştireceğimize inanıyorum. İstikrarın sürmesi de ana görevlerimizden."

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından 23 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla 61'inci Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının, Kerkük'te güvenliği sağlama görevini İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirilmişti.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerkük'ün Güvenliği El Değiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]