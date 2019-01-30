Kerkük'ün Pazarlık Konusu Yapılmasına İzin Vermeyeceğiz"

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'ün güvenliği ve istikrarının pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'ün güvenliği ve istikrarının pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.



İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Nasr Koalisyonu lideri İbadi, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcı Hasan Turan ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.



İbadi ve Turan, görüşmede Kerkük'teki son siyasi gelişmeler, vilayetteki istikrar, farklı unsurlar arasında birlikte yaşamın korunmasıyla vatandaşlara hizmet sunulmasının önemine değindi.



Kerkük'ün barış içinde birlikte yaşam kenti olmaya devam edeceğini belirten İbadi, buradaki istikrarın tüm Irak'ın güvenliğini temsil ettiğini dile getirdi.



Vilayette meydana gelen son gelişmelere ilişkin İbadi, "Kerkük'ün güvenliği ve istikrarının pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bağdat hükümeti geçen hafta Kerkük'te güvenliğinin Terörle Mücadele Gücü'nden 61. Tugay Özel Kuvvetler birimine devredilmesine karar vermişti. Bu değişim Peşmerge'nin kente geri döneceği tartışmalarını başlatmıştı.



Kürtlerin Peşmerge'nin söz konusu yerlere geri dönmesi için Bağdat'a baskı yaptığı bilinirken Türkmen ve Araplar bu konuya sıcak bakmıyor.





Kentin güvenliğini devralan 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi önceki gün Kerkük'e girmeye başlamıştı.



AA muhabirine konuşan Terörle Mücadele Polis Gücü 2'nci Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarına doğru Kerkük'ün güvenliğini tam olarak sağlamaya başlayacağını söylemişti.





Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül 2017'de yapılan gayriresmi referandum sonrası Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere askeri güç kaydırarak, bu yerlerin kontrolünü Peşmerge'nin elinden almıştı.

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