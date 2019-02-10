Son Dakika Haberleri: Kerkük Üniversitesi Heyeti Kbü'yü Ziyaret Etti

Kerkük Üniversitesi Heyeti Kbü'yü Ziyaret Etti

1 saat önce

Kerkük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, Karabük Üniversitesi'ni (KBÜ) ziyaret etti.

Kerkük Üniversitesi Heyeti Kbü'yü Ziyaret Etti, System.String[]
Kerkük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, Karabük Üniversitesi'ni (KBÜ) ziyaret etti.


Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tahseen Ahmad Tahseen ve beraberindeki 13 akademisyen, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile makamda bir araya geldi.


Görüşmede, iki üniversite arasındaki iş birlikleri, değişim programları, meslek edinme kursları, staj imkanları ile yapılacak ortak sempozyumlar görüşüldü.


Heyet, daha sonra KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar eşliğinde, üniversitenin teknoloji ve mühendislik fakülteleri ile Demir Çelik Enstitüsü ve kütüphaneyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:20 Kaynak: AA

Karabük, Kerkük, Güncel
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