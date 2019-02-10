Kerkük Üniversitesi Heyeti Kbü'yü Ziyaret Etti

Kerkük
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, Karabük
Üniversitesi'ni (KBÜ) ziyaret etti.
Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tahseen Ahmad Tahseen ve beraberindeki 13 akademisyen, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
ile makamda bir araya geldi.
Görüşmede, iki üniversite arasındaki iş birlikleri, değişim programları, meslek edinme kursları, staj imkanları ile yapılacak ortak sempozyumlar görüşüldü.
Heyet, daha sonra KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar
eşliğinde, üniversitenin teknoloji ve mühendislik fakülteleri ile Demir Çelik
Enstitüsü ve kütüphaneyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.