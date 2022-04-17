Kerkük Valisi bölgede güvenliği tehdit eden 150 kadar DEAŞ'lı bulunduğunu söyledi - Son Dakika
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Kerkük Valisi bölgede güvenliği tehdit eden 150 kadar DEAŞ'lı bulunduğunu söyledi

17.04.2022 11:09
Kerkük Valisi bölgede güvenliği tehdit eden 150 kadar DEAŞ'lı bulunduğunu söyledi

Irak'ta sık sık terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Kerkük'ün güney bölgelerinde kentin güvenliğini tehdit eden yaklaşık 150 teröristin bulunduğu belirtildi.

Irak'ta sık sık terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Kerkük'ün güney bölgelerinde kentin güvenliğini tehdit eden yaklaşık 150 teröristin bulunduğu belirtildi.

Kerkük Valisi Rakan Said, özelikle kentin güneyindeki kırsal bölgede güvenlik tehdidi oluşturan DEAŞ varlığı ve bunlara karşı yürütülen operasyonlara ilişkin AA muhabirine açıklamalar yaptı.

Vali Said, DEAŞ'lı teröristlerin en çok Kerkük'ün güneyindeki Vadi eş-Şay bölgesinde varlık gösterdiğini söyledi.

Bu bölgenin Kerkük, Salahaddin ve Diyala kentleri arasında kaldığını aktaran Said, çok geniş bir alanı kapsamasından dolayı burada güvenlik kontrolünün çok kolay olmadığını ifade etti.

Teröristlerin dağınık gruplar halinde hareket etmesinin de yakalanmalarını zorlaştırdığını söyleyen Said, güneydeki kırsal alanda neredeyse her gün güvenlik güçlerini hedef alan bir saldırı olduğuna dikkati çekti.

Kerkük Valisi, kırsalda yürütülen tüm operasyonlarda Irak Hava Kuvvetlerinin daha aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Demir Çekiç Operasyonu başlatıldı

Vadi eş-Şay bölgesinde Kerkük'ün güvenliğini tehdit eden yaklaşık 150 DEAŞ'lı terörist bulunduğu bilgisini veren Vali Said, son günlerde Kerkük, Salahaddin ve Diyala'daki güvenlik güçlerinin burada ortak operasyon başlattığını söyledi.

Said, "Demir Çekiç Operasyonu'na Irak Hava Kuvvetleri de destek veriyor. Bu operasyondan oldukça umutluyuz. Zaman zaman kent merkezlerinde de saldırılar düzenleyen teröristlerin yok edilmesi için hedef kırsal bölgelerdeki uzantılarıyla bağlantılar kesmek." dedi.

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda sahadan alınan istihbaratın büyük önem taşıdığını kaydeden Said, özellikle Kerkük'ün güneyindeki köylerde vatandaşların desteğinin memnun verici olduğunu belirtti.

Said, bölge halkının güvenlik güçleri ile yardımlaşmasını iyileştirmek için devletin de destek sağlamasını istedi.

Güvenlik güçlerine destek artırılıyor

Kerkük Valisi Said, kentin güvenliğini artırmak için kırsal bölgelerde 19 yeni güvenlik noktası inşaatına başlandığını ve her gözlem noktasına gece görüşlü kameralar temin edildiğini sözlerine ekledi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

???????Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük Valisi bölgede güvenliği tehdit eden 150 kadar DEAŞ'lı bulunduğunu söyledi - Son Dakika


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